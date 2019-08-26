爭取早坂犀牛回台南典藏 黃偉哲：盼中央高抬貴手

2019-08-26 13:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全國唯一化石主題園區的台南左鎮化石園區，5月中旬開幕以來，參觀人次已破23萬，1970年代於當地出土的早坂中國犀牛，原陳列在台灣博物館，也為此借展，專程「回娘家」展出，市長黃偉哲今天表示，將爭取回台南典藏，籲請中央高抬貴手，讓早坂犀牛可以光榮返鄉。

黃偉哲指出，早坂犀牛加上左鎮人的頭蓋骨等化石，在考古學上有重大的意義，當時沒有專業的保存空間，才會送到台灣博物館，如今化石園區已啟用，理應返還，希望中央能放手，可以順利回台南永久典藏。

黃偉哲強調，對於台博館而言，早坂犀牛可能僅是女王皇冠上其中的1顆珍珠，但在台南化石園區，卻等同於鎮館之寶，且更接地氣，意義非凡，會與立委郭國文全力爭取。

市政府文化局長葉澤山表示，早坂犀牛約有40萬至90萬年，當時記載出土40％，這次配合園區的開幕，向台博館借展3件組合式化石。

至於也在台博館的左鎮人頭蓋骨，葉澤山提到，約有3000年，當時出土6片，此次借展了4片，希望有機會與早坂犀牛一起返鄉典藏。

已啟用的左鎮化石園區，目前完成一期工程，規劃了5大展館，面積近9000平方公尺，開幕以來， 擁有高人氣，躍為台南的明星景點，在郭國文協助下，向文化部爭取到3300萬元的旗艦型計畫經費，要讓展示設施再升級。

文化局今天在園區宣布經費獲得補助的好消息，黃偉哲、郭國文都到場見證，這3300萬元將運用在「創造融入式互動五感體驗」、「古生物浮空投影與虛擬餵食」、「最佳化早坂中國犀AR模式」，以及年度特展「沉浸式劇場」等4大主軸，預計明年中完成。

郭國文認為，化石園區的館藏與研究能量豐沛，而虛擬實境與五感體驗在國外已是趨勢，他會再爭取更多經費，繼續升級，以利吸引人潮，帶動山區的觀光發展。

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