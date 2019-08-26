砍8成多！定穎電子490員工 桃市勞動局：10/15解僱420人

2019-08-26 13:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有關定穎電子股份有限公司（定穎公司）傳出大量解僱，桃園市政府勞動局證實，定穎公司已於15日提報大量解僱計畫書，預計10月15日解僱420名員工。

桃市府勞動局指出，定穎公司目前公司員工人數為490人，均有給付員工薪資，未來大量解僱勞工，也會依相關規定給付；預計10月15日解僱420名員工，並已於8月16日與勞資會議勞方代表進行自治協商，勞動局也已於8月19日派員入廠訪視。

桃市府勞動局說明，桃市府就業服務處也入廠聯繫有關辦理失業給付說明會需求，並提供徵才活動資訊，協助被資遣員工轉職，預計9月下旬安排入廠辦理失業給付說明會，並於10月23日在陽明公園管理中心辦理定穎公司資遣員工專案徵才，協助被資遣員工早日重返職場。

有關移工權益部分，桃市府勞動局說明，定穎公司聘僱外國人132人（均為泰國），目前外國人工作狀況屬正常，並無積欠薪資情形，後續倘需轉出、安置或回國，將會進行協助與安排，並請公司依法給付資遣費。

桃市府勞動局呼籲，定穎公司辦理大量解僱勞工，除依法於60日前通報解僱計畫書，後續仍應依相關勞動法令規定給付預告工資及資遣費等費用，勞動局也將關注公司執行情形並積極協助員工辦理失業給付及後續轉介就業。

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