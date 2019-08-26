免費英日會話班開課 小黃運將講英語嘛ㄟ通

2019-08-26 13:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著來台觀光人數成長，新北市交通局開辦計程車司機英、日語會話班，今年邁入第8年，9月2日起至9月27日止受理報名，課程全部免費，盼提升小黃運將的外語溝通能力。

交通局長鍾鳴時表示，新北市遊客人數由2011年約3100萬人次，增加至去年約4718萬人次，為六都最高，8年內成長1618萬人次，成長率達52.22%。

鍾鳴時說，新北市計程車駕駛共約有2萬多人，為提升司機的外語溝通能力，強化外國旅客的服務品質，新北市自2012年開辦計程車駕駛人英、日語免費會話班，獲熱烈迴響。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，計程車駕駛英、日語會話班每年各開班一期，每期10週共30小時，由大學推廣教育部英文及日文老師授課，內容以駕駛與乘客間的應用對話為主，課程全部免費。由於每班限額25人，報名幾乎秒殺，而隨著「韓流」襲捲，韓國來台觀光客激增，去年加開韓語基礎會話班，吸引不少小黃運將報名上課。

交通局表示，今年計程車駕駛英、日語基礎會話班將於10月9日起開課，至12月18日的每週三上午（日語班）及下午（英語班），於新北市政府行政大樓上課，結業後將頒發結業證書。

凡設籍新北市及領有北北基宜桃共同營業區縣市政府核發的有效「計程車駕駛人執業登記證」的計程車運將（非設籍新北市或曾參與者可排候補），可於9月2日至9月27日上班日報名，英、日語會話班各限額25人，額滿為止。

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