弘光科大辦芳療、動物輔助治療課程 導入多元長照服務

2019-08-26 13:21

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學配合政府長照計畫，利用暑假舉辦「芳香照護於失能失智長者之應用實作」及「動物輔助活動與治療」研習，專家教導學員運用精油芳香療法，活化記憶神經，並透過寵物陪伴，給予病患心靈支持，學員說，上不同的課程覺得受益良多。

「芳香照護於失能失智長者之應用實作」，由芳香療室法SPA工作室負責人洪綉惠授課，她表示，依據2014年日本失智症權威鳥取大學醫學院研究報告，大腦中與海馬迴直接連接的嗅覺神經有很高的再生能力，使用香氣可刺激嗅覺神經與掌控記憶的海馬迴連結，活化與記憶相關的神經，進而改善及預防失智症。

失智症個案隨病情變化影響日常生活，洪綉惠透過芳香療法教導學員精油的使用方式、安全劑量，與單方植物精油特性，讓學員進一步運用在照顧失智患者的個案上，安撫病患的情緒，讓失智患者在學員的輔助下，用瑞典式撫觸療法的方式減少失智患者的不安。

「動物輔助活動與治療」則請台灣狗醫生協會動物輔助活動及治療講師盧育慈與狗醫生「辣妹」一起授課。她表示，狗醫生不是為病患秀才藝，主要是「復健治療與陪伴活動」，包括餵食、散步、抱狗均屬復健的一環，也能給予心靈上的支持。

盧育慈指出，狗醫生是病患與專業治療人員的溝通橋樑，需經基本服務訓練、培養穩定性、社會化行為，並通過考試才能取得狗醫生資格，且需每年考試一次。

丁姓學員說，她在社福相關機構工作，平常接觸長者及失智患者，發現患病鬱鬱寡歡，看到寵物則會露出微笑，因此特別來上課了解更多「動物輔助活動與治療」，課程內容對自己的幫助很大。

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