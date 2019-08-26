白鹿過境死豬現身澎湖海域 高規格進行防疫

2019-08-26 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白鹿颱風過境！澎湖白沙城前海灘突然出現一頭死豬，由於來路不明，加上中國非洲豬瘟肆虐，岸巡安檢所人員緊急通報澎湖家畜疾病防治所，雖然死豬證實為觀賞用麝香豬，但仍採取最高規格防疫措施，消毒銷毀及就地掩埋。

非洲豬瘟肆虐中國以來，周邊國家也相繼淪陷，中南半島全部成為疫區，因此台灣對於疫情防範相當重視，除了機場、港口海關加強戒備外，沿海漂流豬隻屍體更是防疫重點，金門、馬祖外離島已多次發現非洲豬瘟病死豬屍體，澎湖則是首次發現死豬屍體。

澎湖家畜疾病防治所所長郭仁政表示，今日上午8時接獲海巡署岸巡七大隊通報，指稱在白沙城前沙灘發現一頭死豬，立即出動消毒車前往現場處理，並架起封鎖線避免閒雜人等出入，抵達現場後發現為台灣觀賞用麝香豬品種，長約30公分，研判死亡日期在3日以上，肚子已發漲腫大，立即通報防檢局、環保局派員會同處理。

防疫人員依照標準程序，進行消毒銷毀作業，並就地掩埋，同時採樣檢體送往淡水家畜衛生試驗所，報告將在2-3日內出爐；郭仁政表示，該處位於內海，澎湖本地養豬隻的嫌疑最大，但受到颱風外圍環流影響，由中國浙江、江蘇一帶養殖場流出也不無可能，尤其中國現在肉類需求大，沿海飼養許多麝香豬提供食用，一切要等報告出爐才能確定。

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