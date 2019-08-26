「EV_71型」捲土重來 南投腸病毒防治大作戰

2019-08-26 12:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣腸病毒疫情有上升趨勢，尤其，「EV-71型」腸病毒捲土重來，迄今已有5例，令衛生局上緊發條，今日特別邀集全縣幼兒園展開防治防疫聯繫會，希望老師們能落實「下課後，先洗手再回家」計畫，讓學童們養成正確洗手習慣，遠離腸病毒威脅。

南投縣目前新住民有1萬多人，多半來自越南、印尼等東南亞國家，暑假期間，新住民媽媽們也往往會帶孩子返回自己母國探望家人，一解思鄉之愁，而「EV-71型」是腸病毒的一種，與登革熱一樣，常見於東南亞地區。

南投縣繼仁愛、信義、魚池之後，竹山也出現」EV-71型」腸病毒，合計已有5例，雖然都是輕症，但因近3年來均無此類型的腸病毒，如今重現，更令人不敢掉以輕心！

南投衛生局長黃昭郎指出，腸病毒並無特效藥，唯有正確勤洗手才是防治之道，因此才特別透過「下課後，先洗手再回家」計畫，採購大量的肥皂致贈全縣幼兒園，並重申「濕、搓、沖、捧、擦」5大口訣，即「在水龍頭下把雙手淋濕」、「擦上肥皂，雙手相互搓揉」、「將雙手沖洗乾淨」、「捧水將水龍頭沖洗乾淨，再關閉水龍頭」及「用紙巾將手擦乾」等洗手5項步驟，進而避免腸病毒找上門。

據中央疾病管制署疫情監控中心資料顯示，今年元月迄今，全台罹患「EV-71型」腸病毒輕症共有217例、重症18例，其中，3歲以下的幼童更是高危險族群，因此提醒為人父母、師長者，一旦發現孩子有嗜睡、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐、發燒等疑似腸病毒症狀時，一定要把握黃金治療時機儘速就醫。

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