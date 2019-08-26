「鬼門關 校門開」！咒語、法器將上場退散馬路三寶

2019-08-26 12:14

〔記者許國楨／台中報導〕迎接新學期，台中市第五分局最近與教育界、志工們跨界交流，有別於以往制式交通宣導與導護訓練，再加上一張網路熱門貼圖「鬼門關 校門開」，讓現場老師、志工們很有感笑成一團，一致認為面對暑假即將結束，為了讓家裡小鬼頭乖乖又平安的回到該去的地方，要做好交通導護工作！一同守護學童行的安全。

此次密訓有中市各國中小一百多位教育志工們參加，講授主體以學童為主，涉及議題為「安全過馬路」、「預防交通事故」，以「當事人的體驗角度」、「個案影像」著力說明，並用「現場即時討論」方式，讓受訓的志工能夠有參與感、認同自己助人的行為。

尤其是一張「鬼門關 校門開」的網路熱門貼圖，更讓與會者很有感，現場老師、志工們笑成一團，紛紛說出為人父、為人母的真實感受與孩子經，警方則順勢告知交通導護們執勤要領，而教育志工則提出實務問題交流，現場氣氛熱絡。

期間與會的警察、老師、志工們也一同說出「用咒語―哨子消除用路人眼障、用法器―導護旗讓馬路三寶退散，讓小鬼們―活潑的孩子們安心入校園學習」。

警方說，以往制式政令宣導不易深入人心，因此該分局交通分隊長李建興，以貼近人心主題勾起與會者想聽的念頭，「一旦想聽，就會改變觀念」，李建興說，此次宣導主題就以「為人父、為人母對於孩子的愛」為出發點，一旦取得這樣認知，就會做出正向的行動力，導護學童安全上下學正是最高指導原則。

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