香蕉倒伏…再7天就可收割 老蕉農苦笑

2019-08-26 11:57

［記者黃明堂／台東報導］白鹿颱風侵襲台東，造成香蕉倒伏受損，一位老蕉農種了7分地，再7天 就可收割，如今倒成一片，上不了市。面對官員勘災，他苦笑認了白幹一年，只盼政府多補助一點。

台東市長張國洲與縣府農業處長許瑞貴，與台東市民代表張品澤、陳慶忠、陳瀅瑄等人今天共同勘災，並向農民轉達農委會已公告為現金救助及低利貸款品項，受災農民今起至9月4日止，可至公所申請，每公頃救助金額為7萬5千元。

一行人在豐源看了一位老蕉農的地，此處面積3分，另外還有4分地，都種植香蕉，蕉株攔腰或連根倒伏，包裹黃色紙套的蕉串也橫躺地上，老蕉農說，只差7天，就可以收割了，現在還不夠飽滿，不能正常上市。以目前行情來說，這7分地割起來可以賣約100萬元，現在都泡湯了。

面對無法收成，老蕉農仍然口嚼檳榔，帶著苦笑，連哭都沒想過，他說做農就是看天吃飯，現在也只能等政府補貼，減少損失。

張國洲說，颱風當天及昨天，市公所都立即掌握香蕉災情，向縣府農業處速報，轉呈農委會，昨天就迅速獲農委會公告香蕉為現金救助品項。台東市在豐里、豐源、永樂、康樂，種了很多香蕉，面積約200公頃，24日及25日各有40及50公頃的災損速報，且會持續擴大，請災農備妥文件，向市公所申請救助，以利復耕重建。

農業處長許瑞貴說，全縣香蕉種植約500公頃，目前速報的近100公頃，但還會增加。農作受損面積最大的是釋迦，包括落花及落果，這部分還在統計，會向中央爭取納入現金救助。

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