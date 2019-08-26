新北市聯合婚禮又來了！加碼抽鑽石、蜜月之旅

2019-08-26 11:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2019新北市聯合婚禮」將於10月27日在貢寮福容大飯店舉行，8月31日開放報名，限額100對，今年主題為世界民族風，邀請新人穿著異國風情的婚禮服飾，參加者除了獲贈10大好禮，還有機會抽鑽石項鍊及土耳其、韓國、泰國、日本等19組蜜月之旅，報名當天可再抽普吉島5日來回雙人機票30組，「好康」多多。

新北市政府民政局今天舉行宣傳記者會，副市長謝政達指出，市府推出多項婚育政策，鼓勵市民增產報國，今年截至7月止，新北市結婚對數共有1萬3802對。每年聯合婚禮除了搭配不同主題，還祭出多項好康，吸引許多新人搭帳篷徹夜排隊，報名場場秒殺，去年創下排隊95個小時的驚人紀錄。

民政局長柯慶忠表示，新北聯合婚禮邁入第11場，累積911對新人參加，今年提供鎮金店just diamond贊助的30分鑽石項鍊及土耳其、泰國、韓國、日本蜜月之旅等抽獎獎項，報名前50對新人還可加碼抽電視、冰箱、洗衣機等家電。今年泰國航空公司在8月31日報名當天，提供普吉島5日來回雙人機票30組，讓新人現場抽獎，每組價值1萬8000元。

另外，為了鼓勵生育，愛麗生醫療集團提供婚後1年內懷孕的新人，可享有高層次超音波檢查1次；半年內懷孕可抽獎價值8萬元的「10 天月子照護」。

民政局表示，在新北市設籍或就業的未婚男女均可報名參加，皆能獲得10大祝福好禮，包括5星級飯店住宿券、小家電 3選 1、囍事對杯、客製結婚證書、精美合照相片組、專業婚禮紀實隨身碟、幸福調味瓶等。

記者會結束後，柯慶忠也率市府同仁到排隊現場給新人加油打氣，今年第1對刷新往年紀錄，提早114小時搭帳篷排隊，總算拔得頭籌。

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