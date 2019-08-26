醫訊》台灣首部自產AI智慧型自走車 中榮智慧醫院再突破

2019-08-26 10:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中榮總為降低手術室器械搬運人員於工作中可能帶來的職業傷害，並有效提升工作效率，率先引進台灣第一部自產AI智慧型自走車，成功應用於手術室器械搬運作業，估計1年至少可省下5000小時的人力工時。

台中榮總表示，這部AI智慧型自走車由台中榮總與國內機器人供應商醫寶智人股份有限公司共同合作，歷經1年的開發測試，整合IoT物聯網技術、AI影像識別、自駕車技術、手術室工作流程、醫療資訊系統等，在不改變手術室現有空間動線情形下，成功完成手術室器械搬運作業，並具備遠端監控能力。

台中榮總指出，AI智慧型自走車目前應用於自動運送已消毒無菌器械，使手術器械可在手術前自動準時抵達手術室，醫療專業人力可更專注於器械滅菌及醫材管理等核心作業。

台中榮總也說，以往手術室需編制專責人員運送手術器械，推車加上手術器械最重可達100公斤，如今有AI智慧型自走車協助，可免去人員搬運的勞務辛苦，減少發生職業傷害機會，並可減少醫院人力負擔，保守估計1年至少可省下5000小時的人力工時。

這部台灣自產AI智慧型自走車無需建置任何軌道，使用光學雷達（LiDar）及超聲波感應器（Ultrasonic Sensor），並搭配AI自我最佳化路徑校正技術，達成自動導航與靈巧避障能力，在有限的活動場域依然能快速且精準完成器械搬運任務。且底座台車體形小而輕巧，可承重100公斤以上，使用現有推車改裝即可。

台中榮總表示，各醫學中心目前均有大量人力搬運各類器械、藥品、衛材等，容易造成工作人員職業傷害，該院將致力研發智能搬運車做為未來醫院解決方案，同時提升人員工作品質，期望成為其他醫學中心的典範與學習標杆。

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