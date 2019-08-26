上半年菜價較去年漲逾2成 網友喊「還我吳音寧…」

2019-08-26 09:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白鹿颱風已遠颺，但菜價仍持續飆高，全台昨日拍賣成交均價來到37.8元，北農為39元，創下今年以來的新高點。

不少網友感覺今年的買菜錢增加不少，進入農糧署網站了解各大市場的拍賣資格，驚見今年上半年的菜價較去年同期高了22%，高麗菜價甚至漲了8成，部分網友高喊「還我吳音寧」。

菜價居高不下，北農是關鍵，有網友自農糧署網站調出拍賣資料發現，吳音寧任職北農總經理期間，全台菜價相對穩定。去年1月至7月間，北農總拍賣平均價格為23.2元，但吳音寧離開後，今年1月至7月，總平均菜價飆到28.4元，漲幅高達22.2%，等於今年以來消費者買菜的成本較去年多了2成多，而大宗蔬菜中的高麗菜（初秋品種），去年北農均價為10.8元，今年1至7月均價為19.6元，漲幅高達8成。

高菜價讓民眾「森七七」，插畫家「杜老爺的小酒館」把矛頭對向台北市長柯文哲，繪圖KUSO柯文哲在吳音寧任北農期間，不僅未力挺她，還放冷箭，現在大環境風向轉了，柯日前竟對外說「國民黨對吳音寧太過份」，其繪圖極盡嘲諷之能事，引發諸多網友共鳴和分享，網路上也引發兩派網友論戰，有人痛罵柯文哲很沒guts，但也有網友說，菜價高，農民有錢賺，這是好事。

李姓網友說，農民種菜很辛苦，菜價容易受氣候影響而波動，菜價高低起伏正常，民眾要深究的是，是否有大盤在菜價巨幅波動中獲取更高額的利潤。

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