高壓籠罩週四前晴朗炎熱 12號颱風本週可能生成

2019-08-26 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓籠罩影響，台灣今天起到週四前天氣相對晴朗穩定，位於菲律賓東方海面的低壓帶雖有機會增強為今年編號第12號颱風，若成颱將是今年第12號颱風「楊柳」（Podul，北韓提供，指植物）。但目前看起來直接影響台灣的可能性不高。

天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋在臉書發文表示，白鹿颱風遠離，全台各地恢復為晴朗炎熱的典型夏季天氣，中午各地溫度可達32到34度，紫外線過量到危險等級。而山區除仍有局部午後熱對流，過去兩天下的大雨可能使土石含水量較多而容易鬆動，民眾行經易落石路段需多留意。

賴忠瑋也指出，菲律賓東方海面目前有一個低壓帶，已可看出其旋轉的結構，日本氣象廳更將它標註其為熱帶性低氣壓，估計未來將逐漸沿著太平洋高壓外圍往西北西方向移動，明天就會通過菲律賓呂宋島，於週三下半天進入南海，全球數值模式也顯示這個禮拜有機會增強為颱風，不過目前看起來直接影響台灣的可能性不高。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也指出，日本氣象廳（JMA）於昨晨8點已先將該熱擾動估為熱帶性低氣壓，美國聯合颱風警報中心（JTWC）則認為今日下午2點前，發展成熱帶性低氣壓或颱風的機率高，至於中央氣象局目前仍估為一般低壓。而根據各國模式模擬顯示，模擬的路徑很分歧，若未來路徑是穿過呂宋島進入南海，估計週五至週日（30至9月1日）台灣附近水氣將增多，東半部將有局部陣雨，西半部午後局部雷陣雨的機率提高。。

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