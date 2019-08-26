「蟻害」慘重！南投濁水溪線全「淪陷」…

2019-08-26 07:46

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣小飛蟻大舉入侵，連名間鄉也首度傳出蟻災，使得縣內濁水溪線7鄉鎮市全部被小飛蟻「攻城掠地」，令民眾聞蟻色變，名間鄉長陳文德得知竹山公所自製螞蟻溶劑協助鄉親滅蟻有成後，也決定派員前往竹山「取經」，進而早日有效解決蟻害問題。

繼南投、集集、水里、信義、竹山、鹿谷等濁水溪線6鄉鎮市之後，名間鄉民最近也飽受蟻害之苦，並頻頻向公所陳情，指從住家至車上、戶外來到室內，不時可見成群的小黑蟻到處亂竄，有時茶水暫放茶桌上，下一秒要喝時，便赫見杯子裡頭因小飛蟻亂入而被「加料」，且不管噴多少殺蟲劑或火攻，效果依然有限，嚴重打亂大家居家生活步調及心情。

名間鄉長陳文德表示，名間與蟻災區的竹山、集集2地毗鄰，是否因此才遭波及，尚有待進一步了解，不過，竹山公所特別邀請專家學者研製治蟻配方，且挨家挨戶合計發送2萬多劑滅蟻藥，如今蟻害已獲大幅改善，其治蟻的經驗絕對值得參考。

竹山鎮長陳東睦獲知名間也「淪陷」蟻害之苦後，遂指示公所農經課為聯繫窗口，全力協助名間公所滅儀工作，並強調，公所研製的螞蟻溶劑材料有水、砂糖及硼砂，比例約是40比10比1，每瓶容量約300cc，並附有注意事項及使用步驟，首先將溶劑搖均勻再倒入容器中，之後再擺放到螞蟻進出路線，一旦螞蟻將溶劑帶回巢穴中，便可達到瓦解蟻穴的目的。

南投縣府防疫人員表示，最近是小飛蟻的婚飛繁殖季節，所以「擾民」情況才會較嚴重，除了餌劑以外，也建議民眾可運用其趨光的特性，入夜後，以檯燈作為住家主要光源，在檯燈下放盆水或黏蠅板，同樣也可達到撲殺效果，但切忌使用殺蟲劑，以免防治不成，反而影響居家環境及身體健康。

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