西部悶熱高溫上看34度 北中留意午後雷陣雨

2019-08-26 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕今（26）日環境水氣仍多，台東及恆春半島依舊有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，偏南風環境下，中午過後嘉義以北山區、近山區的平地易有雷陣雨發生，局部地區雨勢較大，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，西半部及東北部高溫約33、34度，其他地方約31、32度，沒下雨時感受悶熱。

第11號輕度颱風「白鹿」，已於今日清晨2時強度減弱為熱帶性低氣壓。

空氣品質部分，今日行政院環保署空氣品質預報資訊：26日天氣轉穩定，環境風場為偏南風，中南部地區擴散條件佳，空氣品質良好；北部地區位在下風處，擴散條件稍差，易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週二至週三（27日、28日）各地大多為多雲到晴，氣溫偏高，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫３３至３５度，局部地區可能上看36度。

週四至下週日（29日至9月1日）低壓帶靠近及影響，水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，水氣較多時東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨；其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；高溫部分也會相較前幾天降低一些。

9月2日至4日台灣位於低壓帶附近，天氣較不穩定，各地易有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 26 ~ 32 28 ~ 33 26 ~ 34

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