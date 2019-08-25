好韭不見！ 大溪韭菜花季「9月雪」浪漫報到

2019-08-25 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪區是桃園市唯一設有韭菜專業區的區域，每年9月是大溪韭菜花開花的季節，白色花蕊隨風搖曳，有如灑滿整片大地的雪花，美不勝收，贏得「9月雪」美名，目前花況約開4成；大溪區公所、大溪區農會8月31日於中新里韭菜專業區舉辦韭菜花田巡禮及韭菜評鑑活動，主會場將設置「農情金字塔」大型裝置藝術，另設中新韭菜專業區地標供遊客拍照打卡。

大溪區長陳嘉聰表示，大溪的韭菜花田，栽培於石門水庫與大漢溪沿岸，面積約100公頃，全年皆可採收，主要產區集中於大漢溪主流與分流間的低位河階上，土質為肥沃的砂質壤土，透水性佳，栽培出的韭菜味道濃郁，口感特佳，除適合作水餃、鍋貼、涼拌，韭菜產銷班也開發韭菜多元化產品，如韭菜粿、韭菜麻糬、韭菜調理包、韭菜凍、韭菜米苔目、韭菜餅、韭菜水餃等。

遊客想到大溪欣賞美麗的韭菜花海，可把握9月底、10月初花季結束前，開車經台4線往大溪武嶺橋，再橋前左轉進到北桃83號往鶯歌方向行駛就能漸漸看見一片片潔白的韭菜花海。

大溪區農會說，31日活動同時辦理健行，網路1500個報名已額滿，現場再開放1000名，民眾可於上午6時至7時30分於中庄調整池報到，領取帽子及礦泉水，依韭菜花田進行巡禮，完成全程健走者，還可參與摸彩。在中庄調整池景觀土丘另安排表演、韭菜評鑑、農特產品展示展售，以及韭菜採收、韭菜捲餅製作等食農體驗活動。

另外，市府地方稅務局31日上午7時30分起，在中庄調整池配合辦理租稅宣導，當天持108年7月至8月未列買受人之雲端發票（沒有印出紙張，交易金額10元以上）至現場民眾，可兌換好禮，每人每次限兌領1份，數量有限，兌完為止；雲端發票5張可兌換環保耐熱吸水杯墊1只、雲端發票10張可兌換飛狼休閒運動背包1個、雲端發票20張可兌換i桃喜暖手枕1個，另外加入該局LINE@，即贈送精美小禮物1份。

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