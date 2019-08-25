中山EMBA出新書 10位實踐家大談《突破逆境，翻轉人生》

2019-08-25 23:34

〔記者張忠義／高雄報導〕中山大學管理學院EMBA有10位今年畢業的第20屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書《突破逆境，翻轉人生》，今天在高雄漢來大飯店舉行新書發表會，也將此書獻給國立中山大學管理學院EMBA 20週年最佳的禮物。

中山大學管理學院院長黃三益指出，這本書敘述中山大學E20班10位同學的故事，他們並非含著金湯匙出生，甚至好幾位是從窮困的環境中成長，他們的成功因素是甚麼呢？是天資卓越、是加倍努力、還是有貴人相助？就請大家翻開本書，看看他們每個人不一樣的奮鬥故事。

這十個轉型茁壯的成功案例啟示，有的是拋棄過去、完全重新出發的「全轉」，也有強化既有市場、進行華麗變身的「側轉」。但不論何者，們都看到其中的關鍵，就是對於「創新」的重視。唯有利用創新，才能加值本身的服務，也才能區隔與既有者的差異。

另一個轉型要素則是「人際網路的支持」，利用故舊同窗、社團夥伴，也都可為轉型歷程助一臂之力。最重要的，還是這些CEO對於本身「專業」的重視，在逆境來襲時，才能不被逆境擊倒，而且更生茁壯。這樣的專業重視，也成為這十位實踐家的共同特質，在中山大學EMBA同窗學習交流中互映光芒。

只要保有初心，秉持專業，定能逆境翻轉，愈翻愈高！這本由知識流出版社出版的《突破逆境，翻轉人生》，10位在地高雄中小企業創業家的故事，也在印證這個不變的生存法則，此書也是獻給國立中山大學管理學院EMBA 20週年最佳的禮物。

中山大學管院EMBA執行長徐士傑指出，中山大學管理學院這幾年的表現也十分亮眼。2018年除了以全國唯一之姿連續5年進入英國《金融時報》（Financial Times）全球百大EMBA排行榜外，「中山-同濟」雙學位EMBA（CSEMBA）更是全台灣最獨特的EMBA學程。

不僅直接於百年名校上海同濟大學校園與該校EMBA學員合班上課，隨時接收第一手在地資訊並「佈格局、拓人脈」，而且每月上課一次、每次四天，十分方便企業家安排行程，學員更是來自台灣與大陸各地的菁英，過去幾年連續在商管聯盟全國個案競賽中，贏得了華山金奬等殊榮。

這本書今天在高雄漢來大飯店舉行新書發表會，除了景發鋁業董事長嚴廣春、資承實業總經理陳柏仰、九大聯合診所院長施永雄、卡登實業總經理張育晟、葳林旅行社董事長何睿杰、巨力搬家貨運總經理許吉任、凡事康流體科技董事長賴炎村、文心育樂休閒總經理葉曉元、安多尼歐法式餐廳總經理陳介宇、卓肯雲端科技總經理楊世豐等10位CEO貴賓均親自出席外，還有中山大學副校長黃義佑、中山管院副院長郭瑞坤、中山EMBA執行長徐士傑等人，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻，會場內冠蓋雲集，慶祝預購量已衝進下周金石堂暢銷書排行榜，站穩商業企管類第1名、非文學類第2名。

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