南迴鐵路自強號遇土石流受阻 旅客驚心行程延誤

2019-08-25 18:50

［記者陳賢義／台東報導］南迴鐵路一班今日下午北上開往台東的自強號列車，行程屏東枋寮至台東大武一處隧道出口，遇土石流沖毀路基卡阻，台鐵人員冒雨搶修，就地等待約20分鐘，列車倒退再前進才順利駛離；楊姓乘客說，瀉流溪水就如瀑布般，列車也微微傾斜，她感到好害怕，立馬換位置，還好平安無恙。

台鐵表示，中午12時10分得知加祿至枋野間因土石流淹沒路線約30公尺，導致致路線不通，工務單位立刻動員搶修，枋寮站及大武站也啟動公路接駁機制，該局也在12時30分成立一級應變小組。

經工務搶修，下午3時12分許受損路段改以時速60K公里慢行，而現場列車可一度停車後以5公里慢行通過。楊姓旅客說，火車行經鳳山站時，就聽聞列車長解說抵達枋寮站後，會以接駁方式搭客運到大武，但抵達枋寮後似已修復，但車速明顯變慢，隨後在往大武方向出了一個隧道口，火車就突然停止，恰巧她坐在第三車廂，從車窗望出就看見滾滾溪水從山壁狂流而下，車廂也略有傾斜，當時她感到很害怕，拿起手機拍照攝影，立刻起身換位。

楊姓旅客說，那裡很窄，右下是溪谷，左邊一大段是擋土牆，很多工作人員在外淋雨勘查及幫忙搶修，雖當下有擔憂害怕的心情，但順利回家後，覺得是一場有驚無險的難得回憶。

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