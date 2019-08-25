隔代教養普遍 祖父母節獲重視

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年8月最後一個禮拜日是祖父母節，往年並不受民眾重視，而隨著隔代教養普遍，祖父母扮演家庭教育角色越來越重要，彰化縣員林市、二林鎮今日皆辦理慶祝祖父母節活動，除邀請阿公阿嬤坐上賓，接受孫子孫女奉茶，也舉行音樂會與復古新娘服走秀等，重返時光，讓長輩們笑得合不攏嘴 ，甚至留下感動的眼淚。
根據行政院主計處統計，隔代教養家庭近20年來增加1倍，達到9萬1500戶以上，彰化縣幸福萬年協會與二林獅子會今日表揚大員林地區33位與二林地區31位祖父母，其中隔代教養家庭則分別佔了10位與16位，其中近8成養育重擔還是落在祖母與外祖母身上。
二林鎮長蔡詩傑表示，這次表揚中有位67歲的洪姓阿嬤，育有3男1女，3子皆離婚，留下4個男孫，洪女士十數年來每天接送4個孫子上下學，1位兒子最近離癌，她還要負責照顧兒子責任，在洪女士身上，不僅看到了為母則強的堅韌，也看到祖母的慈悲。
蔡詩傑說，現今社會祖父母在家庭中的功能顯著，需正視祖父母在家庭中的角色與地位，透過表揚祖父母的活動，讓年輕世代樂於接近長者，端正隔代教養的認知。
彰化縣幸福萬年協會理事長林敬智指出，一般都在舉辦父、母親節，很少表揚祖父母節，有鑑於目前隔代教養的現象越來越來普遍，希望藉由表揚祖父母節，鼓勵隔代之間感情培養，讓年輕一代樂於接受長者的養育，感恩並回饋。
-
洪姓阿嬤（右）隔代教養4位孫子，二林鎮長蔡詩傑（左）在祖父母節予以表揚。（記者陳冠備攝）
-
二林鎮公所指出，獲選的優秀祖父母中，有一半來自隔代教養家庭。（記者陳冠備攝）
-
彰化縣幸福萬年協會表揚多位祖父母，不少阿嬤阿公穿回當年結婚禮服，盛裝出席。（記者陳冠備攝）