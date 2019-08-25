台灣知名網紅飛機上「動貪念」...羞愧下場慘曝光！

2019-08-25 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅、YouTuber「星培」今（25）日在臉書發文自爆在飛機上因撿到裝有5000元的錢包「動了貪念」而打算據為己有，並曝光自己的羞愧後果，而後所屬經紀公司也發出聲明。

星培在臉書上自爆，自己在飛機上撿到滾過來的包包，而其中竟然放有5000多元新台幣，經過一番內心糾結後，他竟然直接收進包包，半小時後他發現正前方的先生正在翻找包包，才羞而向包包的主人自首。

雖然事後星培被包包的失主原諒，但他表示「內心的羞愧感真的很想跳下飛機」，而後空姐對他說「這位先生，你今天很幸運喔！」讓他內心大嘆「是，我很幸運...謝謝大哥沒有告我侵佔，我知道也許在她眼裡，我是個小偷。」因此主動回答「如果有航警或是任何法律需求，我都願意配合」。

稍早星培的的經紀公司也發出聲明：

「感謝廣大觀眾一直以來對Jasper星培的支持及厚愛。針對Jasper星培於2019年8月25日Facebook發文提及「我在飛機上差點成了小偷」事因當時，機上遇亂流，意外拾獲包包一只，未即時交還遺失者當事人，造成對方不必要之緊張，後亦與當事人溝通並將拾獲物品平安交還對方。針對此次突發事件，若日後相關人員有任何異議之處，Jasper星培也願意協助及配合後續處置，造成任何影響，再次致歉，特此聲明。」

不過不少網友對於星培的道歉根本不領情，紛紛留言怒轟「過氣炒話題」、「已經是小偷了吧」、「無法理解，居然會想把別人的辛苦錢佔為己有，要炒作也不是這樣吧」、「不是差一點成為小偷，你已經是了！」、「哈囉？什麼叫有還就好？什麼叫下次不要？什麼叫至少你有說出來了？粉絲們太扯了吧」。

星培臉書自白全文

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