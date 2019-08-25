扛沙包跑千米！ 東勢林管處招考巡山員 巾幗不讓鬚眉

2019-08-25 19:50

〔記者張軒哲／台中報導〕守護山林！東勢林管處於公告錄取8名約僱森林護管員（巡山員），其中原住民族2名、女性1名，此次吸引41人報考，一名碩士、19名學士，報考者先通過騎乘循環檔機車測驗及負重20公斤背包，於9分30秒內走完或跑完1000公尺，2名女性應考人巾幗不讓鬚眉，皆通過術科測驗，26歲呂小姐名列正取榜單，展現出守護山林的企圖心。

去年上映台灣電影《山的那一邊》演員小薰（黃瀞怡）飾演巡山員，也讓觀眾更了解女性巡山員的工作，包括最熟悉的留意盜砍林木的山老鼠，動物、植物與林相調查，水土保持、土壤或水文等調查。

東勢林管處今年第2次舉行約僱森林護管員甄試除規劃筆試、口試外，應試者要先通過術科考試，此次有3名女性報考，1人缺考，2人負重跑走，背20公斤背包，在9分30秒內走完或跑完1000公尺。騎重型機車，從上車、發動引擎，行駛並打檔至三檔，迴轉折返原地且熄火。

參加考試的林先生說，自己從大學時代就熱愛山林，經常登山或參加馬拉松，負重跑步不是問題，但有特別練習騎打檔機車。由於巡山員術科考試，並無放寬女性標準，此次2名女性與男性一同應試，順利通過術科考試，也獲得熱烈掌聲。

東勢林管處指出，2名應試女考生一人正取、一人備取，正取的呂小姐有大學畢業，2人還針對術科練習，尤其學騎打檔機車，相當帥氣，一點都不輸給男考生。

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