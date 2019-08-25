文化部補助102萬 苗縣府進行獅山文資普查

2019-08-25 19:10

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣獅山地區廟宇歷史悠久，其中獅山勸化堂的「九獻禮」保存古禮祭典，2017年獲登錄為苗栗縣無形文化資產，苗栗縣政府文化觀光局近期獲文化部補助102萬，將針對獅山前山地區進行文物清查、建立數位資料、文資價值分析及推廣等，希望將縣內重要文化資產進一步盤點、保存。

苗縣府文觀局長林彥甫表示，依文史資料記載，苗栗歷史最悠久廟宇是竹南的中港慈裕宮、進香規模最大的是通霄白沙屯拱天宮，而南庄鄉的田美永和宮則是早年客家人、漢人進入山區，與原住民接觸的最早見證。隨著南庄開發，獅頭山聚落成形，結合儒、釋、道的獅山勸化堂也逐漸成為全國知名宗教勝地。

林彥甫指出，文化部長期協助有形文化資產修繕再利用，也針對現有完善文資提供日常維護，而此次文化資產局針對「108至109年苗栗縣獅山前山地區宗教文物普查暨調查研究計畫」核定補助一102萬，加上勸化堂及縣府自籌，共投入146萬。

此次計畫包含「獅山前山地區典藏文物清查」、「建立基礎數位資料」、「整理具有一般古物潛力之文物」及「文資價值分析及後續的保存及推廣」，透過文物普查、登錄、研究與分級等，希望培養苗栗古物研究人材、提升相關保管單位的整體水準、增強縣民對文化資產的保護意識。

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