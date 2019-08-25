颱風來蜜棗不減反增？ 棗農憂供銷失衡

2019-08-25 18:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年8月起屏東連續降雨，加上白鹿颱風攪局，屏東地區以燈照調節產期的「燈照蜜棗」授粉不如預期，農民預估燈罩蜜棗產期後延，將會與正常產期的蜜棗重疊，憂心屆時恐怕要面臨量多價跌的窘境。

高樹鄉棗農潘志民指出，不少農民利用燈照調節蜜棗產期，以分散產量來穩定市場供需，但受到這波雨勢及颱風影響，預計燈照蜜棗產期後延，尤其明年農曆過年比往年提早，而蜜棗產量預估會在年後達到高峰，產量集中加上趕不及過年送禮，勢必會面臨供需失衡的壓力。

屏縣府農業處表示，目前燈照蜜棗授粉不佳，但後續結果率仍持續受天候狀況影響，整體產量還有待觀察，屆時如出現產量過度集中情形，將會研議加強外銷、加工等協助。

從今年的燈照蜜棗來看，產期調節不如預期，為了穩定供銷，縣府農業處也著手與農改場人員研擬其他產期調節方式；同時屏東縣政府也與高雄市政府合作開發「颱風風數參數」的蜜棗保險，希望協助棗農分散生產風險。

縣府農業處表示，颱風帶來的災害是影響蜜棗產量最主要的風險，這次規劃推動的蜜棗保險為天氣指數型保險，只要颱風路徑進入約定承保範圍內，颱風近10分鐘平均風數達11級風起即為起賠點，屏東以高樹、鹽埔、里港及九如等4個主要棗生產鄉鎮為試辦保險區域，並預定於8月28日下午2點30分及8月30日、9月2日上午10點30分，分別在高樹鄉、鹽埔鄉及里港鄉等農會辦理蜜棗保險說明會。

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