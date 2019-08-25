癌症檢測晶片疑涉剽竊爭議 台美教授互提告各說各話

2019-08-25 18:59

〔記者林惠琴／台北報導〕由國研院台灣儀器科技研究中心創價醫材加速器平台輔導的醫華生技研發癌症檢測晶片，遭爆疑涉剽竊美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）台籍教授曾憲榮的研究成果，曾憲榮今日指控對方以不法管道取得技術與數據，美國聯邦調查局已展開調查，但醫華生技則嚴正駁斥無此事，雙方各說各話，並已互相提告。

曾憲榮聲明表示，其研究團隊從2005年起開始研發血液檢測晶片「NanoVelcro（奈米魔鬼氈）」，利用奈米製程晶片檢測癌症病患血液，藉此偵測血液中的循環腫瘤細胞，協助醫師定期監控腫瘤之變化並即時調整治療方案，獲美國政府多項研究經費支持，在過去15年已發表40多篇論文，並取得美國、中國、日本、歐盟多項專利。

曾憲榮指出，2015年醫華生技提出授權請求，但雙方並未達成任何授權協議，未料醫華生技董事長黃忠諤在2017至2018年透過自己研究團隊的中國籍研究員，非法取得奈米魔鬼氈晶片及未發表的研究數據，並將胰臟癌數據竄改成卵巢癌，用於學術演講及商業募資，UCLA曾行文黃忠諤兼任教職的交通大學及使用該數據的彰化基督教醫院，但制止無效，已會同美國聯邦調查局介入調查，在台也已向新竹地方檢察署提出詐欺告訴。

不過，黃忠諤解釋，所有的簡報資料都是「我們自己做的」，不同的癌種會有不同的藥物、抗體，不可能修改數據，並說明過去是曾憲榮有意找自己合作，主動提供其研究成果，但後來發現有一些問題而喊停。

醫華生技的聲明也指出，在交流期間，發現曾憲榮研究團隊的成果無法達到標準，加上耳聞他有一些法律爭議，甚至夾帶黃忠諤開發的人工智慧辨識軟體售予中國公司，整體售價高達2億人民幣，但當初基於公司權益與安全考量，在軟體上設有保護，時間到未通知醫華生技就失效，因此可能銷售不成而心生不滿，強調已委託律師對其提出刑事告訴。

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