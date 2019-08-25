中市觀旅局訪名古屋行銷台中 推動締結觀光友好城市交流協定

中市觀旅局訪名古屋行銷台中推動締結觀光友好城市交流協定 。（台中市府提供）

2019-08-25 15:10

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府力拼觀光，觀旅局參訪日本愛知縣及名古屋市，分別拜會愛知縣副知事森岡仙太及名古屋市長河村隆之，就台中與愛知縣名古屋雙邊觀光發展進行會談，名古屋市長河村隆之允諾，將規劃今年10月下旬拜會市府並簽署「觀光友好城市交流協定」，並確定於明年2月份由觀光文化交流局長松雄俊憲親自與愛知縣及名古屋市議員率團參加2020台灣燈會。

市府今日指出，參訪團並與名古屋市出境遊旅行業者代表進行觀光推介與交流座談，業者回應以往遊台日客旅遊地點以北部為主，在聽完台中市詳細簡報推介後，將轉向規劃至台中旅遊包套遊程；參訪團同時考察觀摩名古屋市指標性節慶活動-真中祭，並促進兩地觀光旅遊行業的資源對接，包含旅行業踩線旅遊、雙邊觀光行銷宣傳、航線包機直飛、節慶活動交流及教育旅行合作等議題。

觀旅局長林筱淇表示，日本愛知縣人口數近750萬人，是日本中部地區人口最多的縣，縣廳所在的名古屋市，為日本三大都市圈中的中京大都市圈中心，除蓬勃的工業發展外，觀光旅遊部分像是名古屋城、犬山城等皆為著名的旅遊景點，名古屋市人口約232萬，與台中281萬人口，合計513萬人口基數，是兩地發展觀光旅遊重要利基。

林筱淇表示，2017年名古屋人均GDP已超過5萬美金，為日本第三高，因此是台中欲積極爭取的旅遊入境客源；據交通部觀光局統計，2018年日本人出國來台灣旅遊人次為196萬人次，其中造訪台中佔26萬人次。台中市與名古屋市以往有多方交流，兩市皆位居國土地理中心區域，分別帶領其中部地區的觀光發展，積極促進兩地的觀光事務外，也推介將台中納入名古屋市的教育旅行規劃目的地。

觀旅局主秘林鴻文於此行也會同交通部觀光局組長黃勢芳及台灣觀光協會前副會長戴啟珩率領台中新民高中，前往當地家扶中心「鳴海聖園天使園」舉行慈善表演，帶給園內兒童歡樂、溫馨與關懷，拉近與當地民眾情感，提升台中及名古屋兩市友誼。

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