好期待！台中綠美圖9月動工

2019-08-25 14:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕融合「公園中的圖書館」、「森林中的美術館」願景、由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛打造的「台中綠美圖」，歷經3次工程招標流標，今年順利招標，建設局訂9月16日舉行開工動土典禮，屆時兩位建築師將親自來到台中，與台中市長盧秀燕一起見證歷史性的一刻，台中可望再添世界級地標。

建設局指出，台中綠美圖計畫從前市長胡志強任內開始推動，102年舉辦國際競圖，共有225件作品參加評選，創下台灣舉辦國際競圖參賽人數最高的紀錄，歷經兩階段激烈競爭，由SANNA建築師事務所妹島和世與西澤立衛贏得首獎設計。

建設局指出，台中綠美圖基地面積約2.6公頃，由8棟白色建築交錯，充滿穿透性，將美術館與圖書館合而為一，打造文化森林，營造公園中的圖書館、森林中的美術館意象，也是全世界絕無僅有的「雙館共構」，創造出許多共享的融合空間，帶來全新的都市空間感受，將讓市民體會全新的閱讀與觀賞空間。

不過，之前招標工程歷經3次流標，為達成市民期待，市長盧秀燕上任後，立即指示建設局重新檢討招標文件，並廣徵業界意見，終於在6月決標並順利發包，工程即將於9月16日順利開工動土。

建設局指出，妹島和世與西澤立衛2010年榮獲建築界最高榮譽普立茲克建築獎，台中綠美圖是SANNA事務所在台灣的第一間公共建築，開工典禮當天，兩位建築師都將親自來到台中，與市長暢談綠美圖的設計理念與交換對綠美圖的期望。

建設局指出，台中綠美圖位水湳經貿園區內，中央公園之北端，規劃為地下2層、地上7層建築，包含1棟行政大樓、3棟美術館、4棟圖書館，總經費38億元，預計在2022年完工。

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