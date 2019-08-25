觀光局送好禮 9月起遊馬祖每人最多補助2000

2019-08-25 14:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕觀光局針對秋冬季旅遊推出「擴大暖冬遊補助」方案，9月到12月開放申請，週日到週五每房補助1000元，前往離島旅遊住宿可再加碼1000元，此項補助不用透過旅行社團體報名，自己就可申請補助；連江縣長劉增應說，秋高氣爽遊馬祖，還有當季的馬祖淡菜滋味甜美，四鄉五島活動一籮筐，馬祖卡蹓趣正當時。

劉增應說，感謝過去老兵奉獻青春守護前線建設馬祖，即日起至10月20日止，針對曾於馬祖服役的老兵規劃「方塊海－重返英雄島」專案，除了實境探索及槍戰以外，還可獲得住宿優惠補助券300元及莒光方塊海紀念酒一份，於南竿鄉及莒光鄉完成蓋章集點活動，還可參加抽獎活動。

報名「方塊海－重返英雄島」專案的退伍馬祖老兵或民眾，於南竿鄉枕戈待旦、莒光鄉32據點、64據點皆有槍戰體驗，讓您身在戰地實際感受實況及民情風俗，一起來到馬祖莒光欣賞莒光方塊海的奇景。

劉增應說，馬祖除了有藍眼淚、神話之鳥外，今年主打的莒光方塊海是世界唯二、亞洲唯一的地景；另外，北竿鄉芹壁的夕陽、大坵島的梅花鹿，與東引鄉的地質景觀，充滿離島風情。

馬祖地方的傳統節慶如鐵板燒塔節、農曆九月初九的媽祖昇天祭，還有國曆9月7日登場莒光方塊海系列活動、11月的北竿硬地馬拉松賽，值得國人利用觀光局秋冬遊補助方案，節省花費到馬祖四鄉五島趴趴走。

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