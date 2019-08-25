弱勢祖孫攜手體驗編藺草 共享難得天倫樂

2019-08-25 14:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗家扶中心許多隔代照養的孩童們，平時因為沉重的經濟負擔，讓爺奶們忙碌於工作、煩惱生活，無暇讓孩童們從事休閒娛樂，成為心中遺憾，今欣逢祖父母節，在佳美欣業公司協助下，讓祖孫們一同走出戶外、體驗編織藺草，讓平時受困經濟壓力的家庭們也能共享難得天倫趣。

就讀國小的家扶孩童「小正」與姊姊由阿嬤獨力扶養，祖孫3人相依為命，雖然阿嬤健康狀況不佳，但仍每天吃力自種青菜、撿回收扶養2孫，然而心中卻愧疚未能讓孫子女像其他家庭般出遊踏青，處境令人不捨。

苗栗家扶中心趕在祖父母日，今早在苑裡在地企業佳美欣業公司協助下，安排16戶通苑地區53名親子們一同走出戶外，認識苑裡特色工藝「藺編工藝文化」，由阿公、阿嬤帶著孫子女們體驗編織藺草，在滿滿歡笑聲中暫甩生活煩惱，享受天倫樂。

苗栗家扶指出，目前中心扶助948戶、1806名兒少，其中隔代教養家庭類型佔12%，且有逐年增加趨勢，許多祖父母們受限於身心健康狀況、經濟壓力，難以提供孫子女完整的學業教育安排，更遑論外出活動機會，因此特別感謝在地企業的支持，讓弱勢家庭們感受社會溫情，歡慶佳節。

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