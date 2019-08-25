癌症檢測晶片遭爆疑涉剽竊 國研院澄清非研發者

2019-08-25 13:27

〔記者林惠琴／台北報導〕今日有媒體報導「國研院癌症檢測晶片遭爆料偷自美國名校」，對此，國研院表示，對於正在司法調查的案件不發表評論，但媒體所謂「癌症檢測晶片」並非國研院贊助或開發成果。

國研院今年7月底召開記者會，宣稱輔導的醫華生技開發出生醫檢測平台，只要半小時到一小時，就能從血液中捕捉到卵巢癌細胞，並與麗寶生醫公司簽下3年20億元的訂單。不過，卻有報導指出，此案疑涉及剽竊美國加州大學洛杉磯分校台籍教授曾憲榮長年研究結果，引發美方高度重視，甚至聯邦調查局已介入調查。

國研院表示，台灣儀器科技研究中心創價醫材加速器平台主要是扶植我國醫療器材研發團隊，協助包含學術團隊或新創公司將其研究成果商品化，但必須先確認相關團隊擁有自有的智慧財產權，該平台才會開始提供後續服務。

此外，國研院也說明，在確認研發團隊的產品獲得專業單位驗證與知名企業資金贊助，該平台會協助發表成果，以助生醫產業在國內生根，宣傳台灣生醫成果，幫助醫材產業成長與茁壯。

以此案來說，國研院強調，已確認醫華生技擁有我國與中國相關專利，才進行相關的產品優化各項服務，且產品已在台安醫院、彰化基督教醫院等知名醫療院所長期測試，成效獲得醫院肯定，並取得麗寶生醫公司的高額訂單。

國研院補充，媒體報導的癌症檢測晶片技術專利證書，並非國研院或台灣儀器科技研究中心創價醫材加速器平台所擁有，但由於此案專利爭議已進入司法程序，因此不發表評論。

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