竹市港南運河公園成功改造 擬再進階「水陸兩棲」親水樂園

2019-08-25 13:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕閒置多年的港南運河公園今夏成功改造開放，包括親子交通公園、push bike滑步車體驗區、共融式遊具、自行車驛站等設施深受大小朋友喜愛，為竹市水岸再添一親子樂園，市府更成功爭取到經濟部水利署補助，將投入9千萬經費辦理「新竹市港南運河水質水量優化」，著手推動全區水質淨化、河道疏通，要讓港南運河公園更進一步變身為「水陸兩棲」的親水遊憩區，未來民眾想划獨木舟，只需等明年底完工後，就有乾淨安全的水域舉辦常態性獨木舟水上活動。

市長林智堅表示，港南運河寬20公尺、長1500公尺，是新竹市八大景之一，運河區水勢平穩，不受風浪影響，非常適合練習獨木舟，為了妥善利用運河讓民眾從事水上活動，市府成功爭取到全國水環境改善計畫，成功獲水利署核定補助經費，共將投入9千萬元經費，辦理新竹市港南運河水質水量優化，改善港南運河的水質，以維護民眾親水與用水安全。

城市行銷處表示，「港南運河水質水量優化」計畫主要是考量到未來將引入獨木舟等常態性親水活動，需要有穩定水質、定量基本水位，港南運河流速較慢、水源較少且無法控制，因此計畫針對港南運河的水質深入研究並研擬淨化方式，並希望加速水體調動效率、避免淤塞，並達到「水質無虞、水量平穩」的狀態。

在工程施作部分，將透過渠道水引流暨水質監控、全區河道疏通及水質淨化等工程，改善運河水質，與現有改造成果結合，明年底完工後，不只增加生態豐富性，也讓港南運河成為親子共遊好去處。

城市行銷處處長顏章聖表示，市府也在上週在港南運河公園試辦獨木舟體驗活動「試水溫」，活動開放報名後一小時內就額滿，當天更吸引百名水上活動愛好者同樂，可見港南運河極具發展水域活動的觀光潛力，未來預計也將不定期舉辦獨木舟體驗。

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