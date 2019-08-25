要開學了連書桌都沒有...企業送暖助苗栗弱勢童安心上學

2019-08-25 12:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗家扶中心扶助的弱勢孩童準備迎接國小新生活，但許多孩子卻連簡單的文具、書包都沒有，甚至有些人住處家具簡陋，沒書桌也無檯燈，孩子只能趴在低矮的餐桌寫作業，為了讓他們有良好的學習環境，GIS業成社會福利慈善事業基金會及九乘九文具專家贊助87份文具組及7組書桌檯燈，讓弱勢孩童也能開心上學去。

苗栗家扶扶助的弱勢童「小雅」，自幼就與弟弟由年邁無工作能力的阿嬤照顧，祖孫3人住在簡陋古厝內相依為命，僅靠公部門社福補助度日，如今小雅即將升上國小一年級，迫不及待迎接新生活之餘，小小內心也煩惱著家中沒有書桌及檯燈，孝順的她希望能有完整的家具，讓她可以認真求學，未來改善家境報答阿嬤。

苗栗家扶為了祝福即將升上國小的孩童、並減輕弱勢家庭經濟負擔，在GIS業成社會福利慈善事業基金會及九乘九文具專家善心捐助下，共備齊87名新生文具禮品，包括書包、鉛筆盒、削鉛筆機、彩色筆、水壺、姓名章等，讓孩子們開心不已。

而業成基金會也聽到小雅的心願，共送出7組書桌及檯燈給弱勢孩童，基金會副總陳伯綸、經理童瀅容、總幹事陳保穎更頂著豔陽，在三合院外組裝嶄新書桌，再合力搬運至房間內，點亮檯燈的瞬間也如同點亮孩子們的求學路，讓志工及家長們都感激不已。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，非常感謝業成基金會連續4年的支持，提供活動經費贊助，也感謝九乘九文具專家在得知家扶的活動宗旨後，也一同共襄善舉，讓弱勢孩童們感受社會滿滿的溫暖，讓他們能無後顧之憂認真向學，靠教育翻轉人生。

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