白鹿颱風插花 家扶認養人與扶助童相見歡

2019-08-25 12:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市家扶中心在桃園市九斗村休閒農場舉辦「認養人相見歡」，共吸引206人參與，雖然受到白鹿颱風影響有間歇性風雨，仍澆不熄參加者的熱情。原本2個沒有交集的家庭，因認養關係讓生命有了改變，透過農事體驗、互贈感謝卡與禮物等活動，讓平時僅能以書信聯繫的認養人與受扶助兒童，拉近彼此距離。

新北市家扶中心主任林夢萍表示，家扶中心除了有社工人員、志工團隊投入心血關懷弱勢家庭以外，還有一群來自社會各角落的善心人士、公司行號及社會團體，長期以來透過認養制度奉獻愛心。社工會定期將扶助童的生活近況、照片分享給認養人，並透過書信讓認養人了解，每一筆善款都確實使用在扶助童身上。

張小姐1995年認養文文，至今已有14年，文文當年只是學齡前的小女孩，現在已經是準備進入大學就讀的新鮮人，雖然文文的家庭仍有經濟需求，但張小姐看著文文在逆境中成長，不放棄自己努力學習，她的心中充滿感動。

每年的相見歡活動，張小姐一定會抽空帶著兒女和文文姐妹倆碰面，張小姐說，除了有機會和文文姐妹聊天寒暄之外，她深信當面的問候及加油，更能讓孩子感受到加倍的鼓勵與幫助。

林夢萍指出，目前新北市家扶中心扶助的家庭約有2123戶，共3875名兒童，透過舉辦相見歡活動，認養人看見孩子因他們的支持鼓勵而成長、茁壯；孩子們也能感受到關愛，學習感恩，延續這份愛的力量，受扶助家庭有機會當面向認養人表達感謝之意。近年越來越多曾受家扶幫助的自立青年加入認養人的行列，讓善的循環生生不息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法