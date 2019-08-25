掃到颱風尾 南市14校災損樹倒為主

2019-08-25 12:38

［記者劉婉君／台南報導］受到白鹿颱風影響，台南市昨天深夜刮起陣陣強風，南市上午共有254間學校完成通報，有14所學校傳出災情，損失金額預估近99萬元，主要為樹木倒塌，且以市區及永康區學校居多。

開學在即，教育局長鄭新輝表示，為了讓師生有安全舒適的就學境，已指示各校在安全無虞的情況下，儘速整修復原，此次主要都是樹木傾倒，將請契約廠商進行處理及樹枝清運，各校也動員清理，不會影響開學。

另外，教育局也提醒各校加強積水容器清潔，落實颱風過後的登革熱防疫工作。

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