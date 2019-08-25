颱風天放飛鸚鵡挨轟不人道 苗栗鸚鵡協會：評估安全

2019-08-25 12:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕白鹿颱風過境，苗栗縣昨未列入警戒區內，苗栗縣鸚鵡訓練交流協會照常舉辦「翱遊天際嘉年華會」，但卻引發網友砲轟颱風天不顧鸚鵡安危；對此，協會理事長江省榮表示，昨日2點時風勢較強，有先停止放飛，但有飼主未鍊住鸚鵡才導致飛出，又遇上亂流才墜海，活動至3點風勢轉小才陸續放飛，並非虐待。

白鹿颱風昨掃過南台灣，苗栗雖正常上班上課，但仍可感受到陣陣強風，根據中央氣象局觀測，昨日苗栗縣後龍鎮最強陣風達7級，下午2點風力約為5級，至3點後降至2級；然而苗栗縣鸚鵡訓練交流協會照常於後龍鎮外埔漁港舉辦全國性的鸚鵡交流活動，讓鸚鵡於颱風天放飛，引發網友砲轟不人道。

江省榮表示，昨日共500多名鳥友、300多隻鸚鵡與會，協會根據氣象局預報，颱風南轉不影響苗栗，再加上來自各地的同好們皆已安排好住宿、餐食等，經評估安全無虞，才決定如期舉辦。

江省榮說，活動自昨下午1點開始報到，至2點時風勢較強，當時有呼籲各飼主先固定好鸚鵡、綁上鎖鏈暫勿放飛，但當時一名飼主因將鸚鵡放在肩上，一時不察讓鸚鵡飛出，正好又碰上一陣亂流，才導致鸚鵡墜海死亡，該飼主心痛萬分，特爬下岸邊將屍體帶回。

江省榮指出，鳥友們都十分愛惜鸚鵡，只要風力達8級以上就不會放飛，昨日至下午3點後風勢轉小，才陸續開始放飛鸚鵡；過去協會也常在外埔漁港、好望角、南寮漁港等地放飛鸚鵡，即便有強風但鸚鵡仍能駕馭，飛出約5至600公尺後即會吹哨喚回。

江省榮說，此為協會成立近兩年來首次舉辦的全國大型交流活動，除了是讓同好們以鳥交友，也希望促進苗栗觀光，推廣特色景點，每隻鸚鵡都是飼主愛心照護，身價最高更可達80萬，絕不會讓鸚鵡在有危險的天候環境下放飛，盼外界勿誤解。

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