白鹿颱風11:30解除海警 海空交通影響一覽

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨白鹿颱風逐漸遠離，登陸中國，中央氣象局宣佈將於上午11時30解除海上颱風警報，不過受到外圍環流影響，海空交通也受到影響，有許多班次取消或延遲，請旅客留意相關資訊。
空中交通部分，民航局指出，截至目前為止，國內線取消66架次、延誤9架次，兩岸暨國際航線取消8架次、延誤19架次。至於海上交通部分，交通航港局指出，受白鹿颱風影響，本日共有21航線，計159航次停航，包括：
1.基隆-馬祖：部分停航（開航1航次，停航1航次）（基隆往馬祖1航班今日上午11點公告）
2.基隆-廈門：全部停航（1航次，順延至週一）
3.蘇澳-花蓮：全部停航（1航次）
4.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）
5.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）
6.南竿-莒光：部分停航（開航4航次，停航2航次）
7.南竿-北竿：部分停航（開航20航次，停航2航次）
8南竿-東引：全部停航（1航次）
9.台中-平潭：全部停航（2航次）
10.金門-石井：全部停航（4航次）
11.金門-五通：全部停航（40航次）
12.台中-馬公：全部停航（2航次）
13.布袋-馬公：全部停航（11航次）
14.東港-小琉球：全部停航（30航次）
15.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航（1航次）
16.鹽埔-小琉球：全部停航（2航次）
17.大鵬灣-小琉球：全部停航（6航次）
18.富岡-綠島：全部停航（11航次）
19.富岡-蘭嶼：全部停航（5航次）
20.後壁湖-蘭嶼︰全部停航（8航次）
21.水頭-九宮︰部分停航（21航次，中午12:00前停航，後續將視天候狀況及海象條件，再決定是否恢復正常）