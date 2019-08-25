揭露自行車肇事主因 監院要求交通部檢討改進

2019-08-25 11:13

〔記者謝君臨／台北報導〕近年地方政府逐漸推動公共自行車，但據統計，近6年來自行車發生傷亡的車禍事故逾5萬件，且有逐年增加趨勢，其中騎乘行為不當致肇事的比率逾5成，而最主要的肇事原因為「未依規定讓車、轉向不當」，顯見民眾缺乏安全觀念；監察院已通過監察委員林雅鋒等人的調查報告，要求交通部等相關部會檢討改進。

監委林雅鋒、尹祚芊、楊美鈴指出，交通部於2012年7月頒訂「運輸政策白皮書—綠運輸」，以「提昇公共運輸運量」及「改善步行與自行車通勤使用環境」為兩大發展策略，並將「推動公共自行車」作為政府推廣與宣揚綠色運輸的示範標竿計畫，雖已見成效，但仍有諸多問題待解。

監委表示，近年地方政府逐漸推動公共自行車，以雙北地區累計使用人次最多，其餘縣市也有相當成果，但先前oBike無椿停車的營運模式，衍生違規停放及後續棄置問題，尚未完全解決。另，囿於自行車在都市運輸系統的定位及需求，目前市區自行車路網仍受限於市區道路空間不足，尚待全盤考量與發展。

監委發現，2012年至2018年自行車A1類（造成人員當場或24小時內死亡）及A2類（造成人員受傷或超過24小時死亡）的交通事故件數（死亡及受傷人數以自行車駕駛為第一當事人），總計發生5萬3763件，並呈現逐年遞增趨勢。

監委分析，自行車事故的5大肇事原因，包括未依規定讓車、轉向不當；違反號誌；違反標誌管制；逆向行駛；橫越道路不慎，合計占整體自行車A1類及A2類交通事故肇事原因的50.57%。顯見自行車交通事故多因騎士騎乘行為不當所致，民眾缺乏騎乘自行車的安全觀念及正確使用方法。

再者，2012至2018年自行車A1類及A2類交通事故年齡分布，以未滿18歲（占比31.64%）最多，65歲以上（占比25.83%）次之，18歲至24歲（占比7.88%）第三，總計學生及年輕族群騎乘自行車肇事的比率高達39.52%。監委認為，學生及年輕族群的交通安全觀念與法令知識不足，仍需再加強改善。

此外，監委指出，為完善我國慢車管理，交通部近年已陸續修正相關規範，但現行交通事故統計未將第二當事人納入，恐有行車安全對策研議不周之虞；另，類似慢車的移動載具日益興起，易生道路安全秩序衝突等問題，交通部應會同警政署及衛福部等主管機關儘速研議改善，以保障用路人安全權益。

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