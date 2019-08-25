助產業數位轉型 高市推AI四部曲

2019-08-25 10:57

〔記者張忠義／高雄報導〕人工智慧（AI）是當今產業進行數位轉型的重要關鍵，為讓企業更了解AI也降低導入門檻，高市府今年辦理「產業出題‧新創解題‧人才培訓‧創業扶植」AI四部曲，並與經濟部工業局合作AIGO解題競賽。

高市府研考會資訊中心舉辦「高雄AI･GO-企業與新創合作備忘錄簽署儀式」，透過「產業出題」盤點高雄在地產業與公部門（出題方）的AI需求，再利用「新創解題」廣邀全國各地的AI新創團隊（解題方）來提供AI解決方案，目前已從28個出題方與62個解題方甄選出最終的11對組合，要開始合作進入解決方案的實際驗證，正式點燃高雄AI科技火種。

高雄市副市長葉匡時感謝經濟部工業局協助高雄推動產業的人工智慧發展，也對緯謙科技及提供在地人才培訓資源的台灣微軟表示感謝，期望透過高科技來弭平城鄉差距，讓醫療、長照及教育各個領域都能更普及。

緯謙科技董事長黃柏漙指出，為了更有效落實產業升級，緯創集團計劃成立「高雄產業數位轉型應用中心」，並擴大緯創資通高雄研發中心編制達400人，持續培育AI人才。除此之外，更考慮延攬本次新創解題的優秀團隊，加入緯創的大家庭。

高市府研考會主委李銘義說，透過這次活動拔尖出優秀新創團隊，讓這些AI人才透過幫助企業解決問題，獲得實戰經驗；另為增強在地人才的AI技能，市府特和微軟合作提供AI專業認證課程以進行「人才培訓」，也提供「創業扶植」資源協助，包含高市府經發局的「高雄智慧科技創新園區」場地進駐優惠等，期望達到產業利用AI升級、而人才有工作的雙贏目標。

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