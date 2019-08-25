洞不見了？夫妻嘿咻卻找不到入口 原來是...

2019-08-25 09:26

〔記者方志賢／高雄報導〕「我太太的洞不見了，怎麼辦 ﹖」一對60歲夫妻到泌尿科診所就醫，太太因更年期後的萎縮性陰道炎，造成陰道黏膜乾澀，開口不明顯，另外陰道黏膜乾澀，導致「性交疼痛」抗拒丈夫陰莖插入，結果丈夫以為太太「陰道口」憑空消失。

高雄小港高美泌尿科診所院長張美玉表示，更年期婦女停經後雌激素缺乏，易造成萎縮性陰道炎，其症狀是外陰或陰道表皮萎縮、變薄，顏色變白，合併「性交疼痛」及發炎，她建議在性行為中加入潤滑劑或塗抹雌激素藥膏改善，讓性生活恢復以往的愉悅。

張美玉說，這對夫妻一起來就診，沒想到一進診間，丈夫搶著發問：「我太太的洞不見了，怎麼辦 ﹖」神情憂慮不安，原來他要與太太嘿咻時，卻找不到太太的陰道口，所以無法和太太性交。

經醫師內診，發現這名婦女的陰道口可辨識，但因更年期後的萎縮性陰道炎，造成陰道乾澀，陰道開口變得不明顯，另外陰道黏膜乾澀，導致「性交疼痛」，當丈夫有性需求時，太太抗拒他的陰莖插入，每次性行為都失敗，因此帶著太太來求診。

張美玉說，性交疼痛或對性不感興趣，是許多中年婦女的困擾，先生仍有性需求時，加上太太不知如何拒絕，往往把「性愛」變成痛苦的一件事。溝通與求醫是最好的管道，一味地拒絕容易會造成婚姻的問題。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法