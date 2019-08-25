白鹿撞台快閃 台南掃到颱風尾

2019-08-25 00:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕白鹿颱風雖已出海，但後座威力可不小，台南晚間10點多過後刮起陣陣強風，時有時無，店家住户外的遮雨帆布嘎嘎響，讓人見識到「風颱尾」的威力！

陳姓店家說，颱風進來，白天感覺「無風無搖」，街道馬路都沒濕，結果深夜才刮起強風強雨，真的是「掃到颱風尾」。也有民眾說，白鹿脾氣不小，臨去秋波，來亂的！

據氣象局發布，白鹿颱風已於24日16點10分左右從高雄楠梓附近出海，但颱風暴風圈仍籠罩南部，半夜以後颱風強度才會持續減弱、暴風範圍也有稍為縮小的趨勢。

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