白鹿侵襲台南 1機車騎士遭路樹砸傷、6305戶一度停電

2019-08-24 20:13

〔記者王俊忠／台南報導〕受到白鹿颱風外圍環流影響，今天台南地區陸續傳出停電災情，台電台南區營業處動員59位工程人員、出動吊臂車等工程車35輛，全力搶修，迄下午6點許累計曾停電戶數達6305戶，主要停電地區集中玉井區、安南區、楠西區、七股區、左鎮區等，在台南區處全力動員人力搶修下，迄傍晚已全數恢復供電。另，今天晚間7點多，歸仁區傳出1名機車騎士遭倒下的路樹砸傷，送到市立醫院治療。

台電台南區營業處提醒民眾，若發生停電事故或公告已復電地區卻仍有個別用戶尚未來電情形，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊（或該區處停電通報電話06-2160121），並盡量將台電「1911」客服專線留給無法使用網路或仍習慣打電話的民眾，以利台電人員以最快的速度搶修、為您點亮燈火，順利復電。

台電並感謝此次風災多數台南地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，台電台南區營業處也提醒民眾，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

市府到今下午4點共預防性撤離左鎮、龍崎、東山與新市等區92位民眾。

台南市區風雨勢於下午5點過後逐漸增強，東區、南區與安南區等地相繼傳出有路樹倒塌，南區倒樹還壓到車子，幸無人員傷亡，災防中心緊急派員處理；安平區健康路有機車騎士遭強風吹倒人車，坐車的路人見狀即下車協助扶起倒地騎士與機車，讓人感受到風雨裡的溫情。

今天晚間7點多，歸仁區有1名20餘歲女機車騎士遭倒下的路樹砸傷，救護車送到市立醫院治療。

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