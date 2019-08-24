退休記者拍攝家鄉鹽田 作品呈現30年布袋美景

2019-08-24 20:37

［記者林宜樟／嘉義報導］退休媒體記者王耀民，長期在北部工作，仍不忘家鄉，常返回嘉義縣布袋鎮拍攝人文、生態景色；他將近30年在布袋的攝影作品精選31幅，呈現鹽田、漁業及候鳥景色，今天起在布袋五四三故事館展出，許多老人家到訪，看到老照片直說「好懷念以前家鄉的樣子」。

王耀民曾在自由時報、民眾日報、台灣時報等媒體擔任記者，從體育、社會到國會路線，不忘的就是攝影；這次他由友人嘉義縣議員蔡瑋傑協助舉辦「走訪布袋，回味五四三」攝影展，展出舊時鹽田、布袋漁民、養殖業和水鳥視界三項主軸，讓觀賞者了解布袋這30年來的改變。

布袋鎮曾是台灣製鹽重要地區，1990年新塭地區鹽田將廢晒前，王耀民剛從大學畢業，拿著底片機拍下老鹽工挑擔的模樣，記錄鹽田真實景色，也曾拍下傳統漁撈方式「拔罾」的影像，照片都很珍貴。

王耀民返鄉時常從早拍到晚，許多鄉親笑「拍什麼可以拍整天」，但等待也有價值，他曾拍下黑面琵鷺與巨大夕陽同框等罕見美景。

王耀民的攝影展展期至9月22日，雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、立委蔡易餘、蔡瑋傑等今天出席開幕，讚賞攝影作品呈現布袋之美，歡迎遊客來欣賞。

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