哇！白鹿來襲大小朋友竟玩瘋了 八卦山30公尺滑水道溼全身

2019-08-24 18:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕哇！玩瘋了！儘管白鹿颱風侵台，彰化地區直到今晚6點之前，大雨都沒有來，白天由縣府城市暨觀光發展處主辦卦山親子嘉年華會照常舉行，活動地點在八卦山大佛廣場，參佛道架起30公尺長的滑水道，九龍池也搭起電影「海底總動員」中小丑魚「尼莫」的溜滑梯戲水池，大人小孩玩得全身濕漉漉，個個好過癮。

2天的活動今天首日登場，不受颱風影響，活動如期登場，現場有滑水道更有戲水池，更在30公尺長的滑水道及遊戲氣墊亮點的助攻下，吸引不少家長帶著小朋友前往，頓時讓八卦山搖身成了戲水樂園。

雨沒來，小朋友下水玩到全身濕透，連縣長王惠美也「下海」體驗從30公尺長的滑水道高處滑下的樂趣，還與小朋友玩起水槍打水戰，淋得一身濕。

王惠美說，八卦山是彰化重要地標，暑假即將結束，縣府希望給孩子們有一個難忘的暑假，也期望讓八卦山風華再現，所以這次在八卦山前的廣場舉辦親子嘉年華會，明天晚上7點，如果兒童劇團將在體育場演出「大野狼拯救小紅帽」，經費由台塑企業贊助，歡迎民眾前往觀賞。

活動明天仍有，現場有60攤的市集與童玩區，還有讓孩子們體驗警消職業的活動，更有定點發送棉花糖及冰棒，集5個戳章可兌換禮物，舞台區另有魔術秀、泡泡秀等演出，今天來不及參加，明天還有1天。

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