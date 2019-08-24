登陸累壞了？白鹿減弱仍有餘威 今晚至明晨台澎金嚴防風雨

2019-08-24 18:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕輕颱白鹿中心於今13時自屏東滿洲登陸，稍早已於16時10分於高雄楠梓出海，結束3小時快閃之旅，不過根據中央氣象局最新預報資料，登陸後的白鹿已有減弱趨勢，將持續往中國前進，不過東部仍會持續下雨，南部及澎湖、金門等地區風雨會逐漸加強。

氣象局最新預報資料提到，今天17時30分白鹿的中心位置在高雄的西北方約20公里海面上，目前以每小時24公里速度，向西北西進行，受地形影響，過去3小時颱風強度稍減弱，近中心最大風速每秒降到28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風降到每秒35公尺，相當於12級風。暴風圈也縮小，只剩七級風暴風半徑150公里。目前花蓮以南、彰化以南持續受到影響。

氣象局表示，白鹿出海後，雖然維持輕度颱風規模，但可能會持續減弱，不過特別要提醒，東半部還是會持續降雨，西半部則隨颱風在高雄外海重整，風雨會持續增強，澎湖金門地區也會開始有較強風雨出現。

氣象局也指出，目前花東累積降雨都超過400毫米，包括宜蘭、南投、屏東、都有豪雨或大豪雨等級降雨，之後屏東、高雄降雨還會持續增加，而高雄、屏東、台南沿海也會有強陣風出現。

未來發展部分，氣象局說，到今天深夜台灣本島還是持續降雨，不過隨颱風逐漸離開會趨緩下來，目前估計晚上到深夜間暴風圈可望脫離台灣本島，東半部今晚有機會解除陸警，本島要到半夜之後也可能解除陸警，至於澎湖、金門可能要等到明天清晨至上午這段時間才會解除。

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