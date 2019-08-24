白鹿侵台還到海邊釣魚！海巡強制勸離148人

2019-08-24 17:28

〔記者湯世名／彰化報導〕白鹿颱風今天登陸侵襲台灣，海邊風浪增強，卻有民眾不顧自身安危到彰化縣海邊觀浪、垂釣，海巡署中部分署第三岸巡隊針對在彰化海岸觀浪的民眾及釣客進行強制勸離，截至下午4時共強制勸離148人，並要求漁民不可出港作業，以確保民眾生命財產安全。

彰化縣政府災害應變中心於今天上午8時提升為一級開設，並公告劃定「海岸線、臨海及漁港」等範圍為管制區域，海巡署第三岸巡隊因應彰化縣政府公告劃定「海岸線、臨海及漁港」為管制區，除增加海岸管制區巡邏密度，依法勸離戲水、觀潮民眾，並派員進駐災害應變中心，隨時掌握颱風最新動態，另結合地方警消單位，針對彰化沿海漁港、崙尾灣出海口釣魚平台，福寶蚵道及防潮門蚵道觀浪民眾與釣客進行強制勸離，截至下午4時共勸離89車148人。

第三岸巡隊呼籲：颱風期間本隊將持續岸際勸離作為，另提醒民眾，不要於颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，不服勸離依《災害防救法》規定可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，另民眾若於海岸發現（生）意外危難，請立即撥打海巡署「118」免付費服務電話，將於第一時間派員前往救援。

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