胖卡環島義賣漢堡抵基隆 150份套餐不到1小時完售

2019-08-24 17:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕屏東青年陳韋強5年前發起胖卡車環島義賣漢堡，義賣所得捐助育幼院、幫助弱勢生圓夢；在基隆市議員宋瑋莉、童子瑋協助下，胖卡漢堡車今天下午在基隆舊委託行商圈展開義賣漢堡活動，150份漢堡套餐不到1小時秒殺完售，陳韋強盛讚說「基隆人愛心真強大」。

宋瑋莉說，陳韋強前年、去年分別到基隆市派出所前義賣，今年她看到陳韋強po出要到基隆義賣，她就主動表達願意協助找場地共襄盛舉，她在詢問仁愛區議員童子瑋與在地的同風里長戴學禮意見，獲得童、楊二人力挺後，才有今天下午與明天下午在舊委託行商圈義賣。陳韋強義賣活動，8月26日下午將前往基隆市警局延平派出所前義賣。

雖然白鹿颱風影響，基隆市今天下午不時下雨，但是前來參與用行動力挺胖卡車環島義賣漢堡的市民風雨無阻，大家撐傘或在騎樓下耐心等候愛心漢堡。

童子瑋說，希望藉由引進胖卡車義賣漢堡活動，帶動舊委託行商圈地方創生，讓更多人能關注；戴學禮對於陳韋強義賣漢堡助弱勢的行動大為佩服，他與里民們也願意提供場地協助。

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