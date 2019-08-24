連續18年送獨居長輩月餅 颱風來也不間斷

2019-08-24 17:38

［記者黃旭磊／高雄報導］白鹿颱風強襲南台灣，志工仍延續18年傳統，製作7千顆月餅分送獨居弱勢長輩。

高雄市社會局、天明功德會近百名志工，今天不畏風雨製作愛心天明餅，志工們穿戴頭套、手套，將豆餡、香菇、蔬菜等餡料包進餅皮後投入烤爐，出爐後散出醇厚餅香，分送給3千5百名獨居及弱勢長者。

雨勢下午2點後逐漸增強，不少長輩步行至前鎮區會址取餅，並說，每年習慣在8月底拿餅，颱風天也不例外。

天明功德會理事長邵清進表示，天未亮志工即開始忙，揮汗用心只為給獨居、弱勢長者應景心意，由於風雨增強，加速製程提早結束避免意外。

送餅關懷行動服務超過35萬人，而獨居長輩以榮民居多，歷年來與高雄市榮民服務處合作送餅，讓長輩提前感受關懷。

社會局長黃淵源說，感謝長青中心、功德會及各長青社區關懷服務隊志工協助，隨著高齡少子化社會變遷，獨居長輩人數增加，如生活周遭有需要關懷獨居長輩，請與高雄市老人保護專線聯繫（0800-095785）。

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