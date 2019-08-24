依法獲准兼任私校董事長 陳宗彥反批全教總：令人痛心

2019-08-24 17:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕全國教師工會總聯合會今控訴內政部政務次長陳宗彥違法兼任台南市私立長榮中學董事長。對此陳宗彥回應，自己在台南市民政局長任內開始兼任長榮中學董事長，事前即依法報請服務機關及教育部核准，後來他改任內政部次長，也重新報請獲准，很遺憾全教總作為教育專業團體竟隨意指控，令人痛心。

陳宗彥指出，長榮中學是全台第一所西式中學，歷史非常悠久，其董事會歷來的慣例就是成員均為無給職，他身為長榮中學校友，也是為了協助母校校務發展才決定擔任董事長。

陳宗彥說，他是在擔任台南市民政局長時開始兼任長榮中學董事長，當時就有依規定報請服務機關及教育部核准，後來他到內政部擔任次長，也有重新報請服務機關跟教育部核准，一切過程都符合法律規定的檢核機制，很遺憾全教總作為一個最了解相關法規的教育專業團體，竟隨意做出指控，令人痛心。

對於無黨籍台南市議員許又仁質疑辭董事長是「斷尾求生」，陳宗彥強調，過去這3年正好碰上學生人口急速下降，從原本約42萬人掉到剩下10幾萬人，對於一家私校當然會有影響，但即使是這樣，這幾年在學校同仁努力下，長榮還是努力拿出了好成績，他不希望此時有外界力量損及學校，所以才決定辭職，另一方面也是希望可以讓新的團隊進來，思考如何共創新的方向。

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