抗議外埔國中滯洪池設置插曲 里長辱罵校長「快去給人X」

2019-08-24 17:41

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔國中老舊校舍拆除重建工程目前正施工中，為了符合水土保持相關法規，校方規劃設計二處滯洪池，但其中一處滯洪池規劃設置地點，竟然在當地信仰中心學德宮前，居民擔心破壞風水，也少了休閒空間，今日上午約2百多人聚集拉白布條抗議，展現捍衛地方信仰中心的決心。

過程中也出現一段插曲，大東里里長黃正忠發言時，三度口出穢言，辱罵外埔國中校長林誠迪「快去給人X」，對此林誠迪表示，不會跟里長計較，但會保留法律追訴權。

外埔國中老舊校舍重建去年10月動工，包括前外埔鄉長吳桂森及當地里長都具名連署，堅決反對在學德宮前興建滯洪池，大同里長林益年、大東里長黃正忠皆認為，將滯洪池變更設計移到鄰近土地施作並不困難，也不會增加太多經費，但校方堅持要在地方信仰中心前開挖滯洪池，令人不解也不滿，黃正忠發言時，情緒激動，竟辱罵校長與主任「快去給人X」。

市議員李榮鴻表示，大家都支持也樂見老舊校舍拆除重建，給孩子們更好的學習環境和硬體設施，但校方規劃其中一處滯洪池就設在學德宮正前方，確實很不適當，希望市府能傾聽地方心聲，將這一處滯洪池移往鄰近其他地點設置。

市府教育局指出，市長盧秀燕責成副祕書長陳如昌督導，請教育局、民政局等單位協調，會儘快讓爭議圓滿解決。

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