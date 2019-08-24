醫好左腿結果右腿受傷 92歲阿嬤上健身房「痛痛」解決了

2019-08-24 16:25

［記者黃美珠／竹北報導］92歲阿嬤周楊蘭香也上健身房！不過她要的不是健美身材，而是想保有1雙青春的「勇咖」！熱愛戶外活動的她，年初疑因遊歐發生凍傷，導致左腿出現蜂窩性組織炎，康復前過度倚賴右腿活動，結果導致右腿疼痛不適。她求助近年推廣銀髮族用運動取代復健的醫師曾文智，遵循曾文智所開的「運動處方」果然讓她的右腿「痛痛去」，現在她說會繼續運動、替自己的健康「凍齡」。

阿嬤雖然高齡92，但不僅耳聰目明，就連精氣神也都猶如70歲的長輩，健康狀況非常良好。阿嬤的小媳婦劉玉蓮說，這跟老人家飲食，習慣少量多餐且細嚼慢嚥有關外，心情樂觀豁達、很容易接受新觀念新事務，常用臉書、line跟定居在國外的子女、孫兒互動，也喜歡參加社區各項活動交朋友都很有幫助。

阿嬤說，她本來就很愛從事爬山等戶外運動，年過70仍上海拔超過1500公尺的鵝公髻山，90歲還爬完中國張家界，想起來自己也很得意。今年2月，她在子、媳陪同下暢遊歐洲，因時值隆冬，雙腿疑似有凍傷加上飛程較久，血液循環差，回台後竟發現左小腿出現嚴重的蜂窩性組織炎，為此住院1週，前後治療3個月才康復，間接導致右腿疼痛。

醫師曾文智的診所就在阿嬤社區附近，他近年鼓吹銀髮族用運動訓練，避免肌力、肌耐力退化引發摔倒意外，為此還開「SAFe曾醫師健身健康教室」專「攻」銀髮族的運動保健，阿嬤早有所悉而為此求診。

曾文智參酌阿嬤的年齡等現況，開出每週2次、每次最多30分鐘的「運動處方」，由教練黃于軒設計6個動作，以每個動作2分鐘為限，漸進式幫忙阿嬤訓練腿部肌力、與核心肌群。完成半個小時的肌力訓練後，立刻給阿嬤補充乳清蛋白，以此幫助增加肌肉質量或延緩肌肉衰退。

2週下來，阿嬤進展得很不錯，曾文智希望在安全優先下，3個月後可以順利達到1次訓練1個小時的強度，讓阿嬤的1雙「勇咖」長青，能繼續到處去「七逃」。

教練黃于軒說，阿嬤的身體在動作的控制度，或是肌力、肌耐力等，對照她的年紀，算是保養得非常好。他給阿嬤設計的課程，有的很簡單，只需平躺在在復健床上訓練肌耐力，有的順便用瑜伽球做皮拉提斯。

比較難的，就是讓阿嬤站著藉其他輔具做跨欄的動作。讓阿嬤兩腳輪流往左、右跨，或往前、後跨，這都在訓練阿嬤腿部的肌力、身體的和諧、核心肌群的穩定度，以及其自身的平衡能力。尤其是跨欄得高抬膝，這是針對下肢和核心肌群的特別訓練。因為只要核心肌群的力量夠，老人家左右平衡、與身體的穩定度就會好，就不用擔心跌倒，有助其日常生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法