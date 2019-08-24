白鹿不久留！颱風中心預計1至2小時後出海

2019-08-24 14:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕輕颱白鹿恆春半島演出快閃記，颱風中心稍早13時甫從屏東滿洲鄉登陸，氣象局最新預報指出其1至2小時內將出海。不過後續除東部雨勢持續，南部地區風雨也將加劇，中央氣象局也持續針對全台16縣市發出豪大雨特報，提醒民眾還是必須防範強風豪雨。

根據氣象局最新預報資料，今天14時30分白鹿的中心位置在恆春的北北東方約10公里之海面上，目前以每小時26公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風暴風半徑達150公里，十級暴風半徑也有50公里。目前花蓮以南、南投、嘉義以南都籠罩暴風圈中

截至目前為止，花蓮富里六十石山已經累積378毫米雨量、屏東泰武西大武山276毫米雨量、台東池上262毫米雨量，且還在持續累積之中。在風力方面，出現較大陣風的地方包括蘭嶼14級、綠島12級、大武11級、台東及新屋東吉島10級。

氣象局指出，白鹿進入台灣海峽南部後，將繼續朝西北西進行進入中國，這過程中包括南部、澎湖金門等地區風雨會逐漸加劇。而由於白鹿移動速度偏快，花東地區傍晚以前就有機會脫離暴風圈，整體來說本島大概在今天晚間10時左右有機會解除陸警。

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