雞籠山海神獸誌開展 省思如何減少環境負擔

2019-08-24 15:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天在基隆文化中心舉行開幕式，現場展出由藝術家引導協助學生利用回收素材如漂流木、海廢塑料、寶特瓶等做成藝術作品；基隆市長林右昌致詞表示，看到學生利用海廢製作的作品，值得大家省思，透過環境教育來減少海廢。

文安里長李隆進說，基隆三面環山、北面面海，多數人都是生活在山邊。從陸地這端遙望海的那一端，是過去歷史發展的視角；從海的角度回望這塊土地，則是用環境思維的視角，再次理解這座城市的環境資源與現狀。今年度由文安社區發展協會執行山海經「雞籠山海神獸誌」環境藝術教育計畫，透過山與海兩個軸線分別進行與對照，勾畫出基隆的環境樣貌。

環保局長賴煥紘指出，安樂高中國中部、武崙國中、成功國小、正濱國小4所學校師生，藉由本計畫的執行，推廣學校與社會、社區的環境教育，以達到社群環境教育扎根之目的，並且環保局配合到社區、學校辦理山海經環境教育主題推廣課程活動，搭配環境教育課程。

並由藝術家的引導，融入環境教育與藝術的思維，將環境教育的觀念轉換為視覺的表現，讓參與者的環境意識與思考更加深化，期藉此加強推動轄內環境教育，使參與社群夥伴能更深一層地認識在地環境文化延續與環境保護相關議題，了解並能關切環境資源與生活間之關係。

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